Минобороны России показало кадры ударов «Гераней-2» по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало видео поражения двух целей с помощью ударных беспилотников «Герань-2». Удары были нанесены по пункту временной дислокации украинского подразделения в районе населенного пункта Шахово, а также по складу с боеприпасами в районе Торецкого.

Судя по кадрам объективного контроля, цели были успешно уничтожены. Удары наносились в рамках проведения специальной военной операции.

Ранее оборонное ведомство также продемонстрировало кадры ударов по целям при помощи «Гераней». Были поражены украинские пункты временной дислокации в зоне специальной военной операции. Цели находились в районах населенных пунктов Разино, Софиевка и Сосновка.

Кроме того, ударами «Гераней» удалось уничтожить пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» на территории Донецкой Народной Республики. Он находился в районе Степановки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.