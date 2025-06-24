Минобороны России показало кадры ударов «Гераней-2» по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало видео поражения двух целей с помощью ударных беспилотников «Герань-2». Удары были нанесены по пункту временной дислокации украинского подразделения в районе населенного пункта Шахово, а также по складу с боеприпасами в районе Торецкого.
Судя по кадрам объективного контроля, цели были успешно уничтожены. Удары наносились в рамках проведения специальной военной операции.
Ранее оборонное ведомство также продемонстрировало кадры ударов по целям при помощи «Гераней». Были поражены украинские пункты временной дислокации в зоне специальной военной операции. Цели находились в районах населенных пунктов Разино, Софиевка и Сосновка.
Кроме того, ударами «Гераней» удалось уничтожить пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» на территории Донецкой Народной Республики. Он находился в районе Степановки.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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