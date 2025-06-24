МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны России показало кадры ударов «Гераней-2» по позициям ВСУ

Удалось поразить пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Шахово и склада с боеприпасами в районе Торецкого.
2025-06-24 16:37:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео поражения двух целей с помощью ударных беспилотников «Герань-2». Удары были нанесены по пункту временной дислокации украинского подразделения в районе населенного пункта Шахово, а также по складу с боеприпасами в районе Торецкого.

Судя по кадрам объективного контроля, цели были успешно уничтожены. Удары наносились в рамках проведения специальной военной операции.

Ранее оборонное ведомство также продемонстрировало кадры ударов по целям при помощи «Гераней». Были поражены украинские пункты временной дислокации в зоне специальной военной операции. Цели находились в районах населенных пунктов Разино, Софиевка и Сосновка.

Кроме того, ударами «Гераней» удалось уничтожить пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» на территории Донецкой Народной Республики. Он находился в районе Степановки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #МО РФ #герани
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 