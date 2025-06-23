«Герани» поразили пункты временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об успешном поражении украинских пунктов временной дислокации в зоне специальной военной операции.

Российское оборонное ведомство отметило, что удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». При этом уточняется, что цели находились в районах населенных пунктов Разино, Софиевка и Сосновка.

Ранее сообщалось, что беспилотники «Герань-2» уничтожили пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» на территории Донецкой Народной Республики. Он находился в районе населенного пункта Степановка.

Помимо этого, беспилотники этого типа успешно применяли против таких объектов, как антенная вышка ВСУ в районе Новгорода-Северского. Тогда несколько прямых попаданий разрушили ее.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.