МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Герани» поразили пункты временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации

Пункты временной дислокации находились в районах населенных пунктов Разино, Софиевка и Сосновка.
2025-06-23 12:25:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об успешном поражении украинских пунктов временной дислокации в зоне специальной военной операции. 

Российское оборонное ведомство отметило, что удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». При этом уточняется, что цели находились в районах населенных пунктов Разино, Софиевка и Сосновка. 

Ранее сообщалось, что беспилотники «Герань-2» уничтожили пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» на территории Донецкой Народной Республики. Он находился в районе населенного пункта Степановка. 

Помимо этого, беспилотники этого типа успешно применяли против таких объектов, как антенная вышка ВСУ в районе Новгорода-Северского. Тогда несколько прямых попаданий разрушили ее. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Сосновка #Герань #Софиевка #Разино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 