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Экипаж Ми-28НМ ликвидировал боевиков ВСУ легкой управляемой ракетой

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Выполнив задачу, летчики благополучно вернулись на аэродром.
2025-06-23 10:49:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации ВКС России.

Летчики получили координаты цели - пункта временной дислокации противника - перед вылетом на аэродроме. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». 

Достигнув точки пуска, экипаж применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Разведка доложила об успешном поражении цели. После этого летчики благополучно вернули вертолет на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52М уничтожил спрятавшихся в блиндаже украинских боевиков. Тогда экипаж применил неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация #группировка «Центр»
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