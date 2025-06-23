Экипаж Ми-28НМ ликвидировал боевиков ВСУ легкой управляемой ракетой

МО РФ сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации ВКС России.

Летчики получили координаты цели - пункта временной дислокации противника - перед вылетом на аэродроме. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Достигнув точки пуска, экипаж применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Разведка доложила об успешном поражении цели. После этого летчики благополучно вернули вертолет на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52М уничтожил спрятавшихся в блиндаже украинских боевиков. Тогда экипаж применил неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.