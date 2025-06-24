Путин поддержал бесплатное второе среднее спецобразование участникам СВО

Президент России Владимир Путин поддержал идею бесплатного второго среднего специального образования для участников специальной военной операции.

Такую идею в ходе встречи с президентом высказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что это важно для ветеранов, которые из-за состояния здоровья или ранений не могут продолжать работать по старой специальности.

«Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно», - ответил ей Путин.

Он подчеркнул, что это особый случай, и необходимо учитывать ситуации, которые не позволят работать по прежней специальности ветеранам при возвращении к обычной жизни.

Владимир Путин заметил, что в таких случаях государство должно поддерживать людей, которым необходима эта помощь.