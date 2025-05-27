Марафон на протезе: как ставят на ноги участников СВО после ранений

В церемонии приняла участие замминистра обороны Анна Цивилева. В «Балтийском» — так называется филиал - ежегодно будут производить более пятисот современных протезов. Комплексную систему помощи разрабатывали в том числе специалисты «Ростеха».

Сергей Фрумусаки лишился ноги 2 года назад под Артемовском. Но благодаря помощи фонда «Защитники Отечества» не просто вернулся к полноценной жизни, но уже даже бегает марафоны.

«Сейчас сделали небольшой ремонт. Я пробежал Царскосельский марафон 11 километров, и там последние километры вылетел клапан, одна запчасть. Все отлично. Все хорошо. Есть свои плюсы в отсутствии ноги: не мерзнет, не холодно», - шутит Сергей.

Чтобы обзавестись своим первым протезом, Сергею пришлось ездить в Москву. Но теперь все необходимое он может получить в родном Петербурге - благодаря новому центру Инноваций в травмотологии и ортопедии.

Этот центр - совместный проект фонда «Защитники Отечества» и госкорпорации «Ростех». В 5-этажном здании - полный цикл протезно-ортопедических услуг для ветеранов СВО и других пациентов со всего северо-запада. От непосредственно производства протезов - до комплексной реабилитации.

Залы для реабилитации оснащены самыми современными тренажерами. На одних можно научиться правильно держать баланс, а на береговой дорожке, например, - правильно шагать. На ней есть метки, которые помогают правильно ставить ногу с протезом.

Каждый протез изготавливается индивидуально. Самое важное - подобрать особую приемную гильзу, учитывая анатомические особенности пациента. Председатель фонда «Защитники Отечества», заместитель министра обороны Анна Цивилева курирует это направление в военном ведомстве, потому уверенно разбирается в теме.

«Важно очень сохранить амплитуду движения. Видите, как разрабатывается - полностью колено выпрямляется. Это значит, что когда встанет человек на протез - у него не будет перекошено ничего. То есть, у него конечность будет работать в полном объеме. Это очень важно на будущее!» - объясняет она.

Такие центры создаются по поручению президента России. В ближайшие два года планируется открыть 25 филиалов - в том числе и в отдаленных регионах страны. Петербургский центр рассчитан на производство 500 инновационных протезов разных типов в год. Но есть все возможности, чтобы увеличить его мощность вдвое.

«С 2022 года было произведено более 6 000 протезов. Из них около 30% биоэлектрические с микропроцессорами - те, в которых ребята ходят, практически не замечая, что это протез. Колено сгибается как у обычного человека», - говорит гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Подробности программы рассказывает статс-секретарь, заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Эта программа очень современная, очень высокотехнологичная, очень профессиональная. Вот это наполнение специалистами, технологиями, которые позволяют максимально восстановить тот функционал, который человек теряет при ампутации, - они являются сейчас эталоном, к чему нам нужно стремиться», - говорит она.

Не менее важно - обеспечить такие центры грамотными специалистами. Обучать их уже начали в Военном институте физической культуры.

Военных вузов такого профиля больше нет нигде в мире. И теперь здесь создана кафедра адаптивной и восстановительной физкультуры. На ней обучают не только основам реабилитации, гимнастики, лечебного массажа, но и медико-биологическим дисциплинам.

«Это действительно кузница кадров, но не простых кадров, а высокопрофессиональных специалистов с высшим образованием, которые в процессе своего обучения подходят очень комплексно к программе обучения и готовят людей, досконально знающих и анатомию, и физиологию организма и готовящих их по различным направлениям», - говорит Анна Цивилева.

Главное - военнослужащих, которые имеют отклонения в состоянии здоровья, последствия ранений - средствами оздоровительной и адаптивной физкультуры можно вернуть к практически полноценной жизни, говорит начальник Военного института физической культуры Олег Боцман.

«Работа современная и, конечно, при поддержке Минобороны нам легко и приятно работать - впереди будущее», - подчеркивает он.

В военном ведомстве уже создана целая система, обеспечивающая для защитников Отечества не просто возвращение к полноценной жизни даже после самых тяжелых ранений, но и активное долголетие.