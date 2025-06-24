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В Британии два медвежонка съели весь запас меда в магазине после побега

На место «разбоя» также вызвали сотрудников полиции, они провели расследование побега медвежат.
Лиза Губина 2025-06-24 14:20:54
© Фото: Wildwood Trust

В Британии два медведя Миш и Люси сбежали из вольера, ворвались в местный продуктовый магазин и съели недельный запас меда, пишет aif.ru со ссылкой на Fox News. По словам очевидцев, медведи вели себя неагрессивно и не представляли никакой опасности для окружающих.

Сообщается, что позже животные вернулись обратно в вольеры и заснули. На месте в том числе присутствовала полиция, сотрудники проводят расследование, как медведи могли сбежать.

«За медведями постоянно следили как с земли, так и с помощью камер видеонаблюдения, пока они спокойно не вернулись в свой вольер и не уснули», - говорится в заявлении парка дикой природы.

Сейчас медвежата в безопасности. В публикации отмечается, что Миш и Люси бросила мать в снежных сугробах в горах Албании. Специалисты по охране природы пытались отпустить их на волю, однако вскоре поняли, что медведи не смогут выжить самостоятельно в дикой природе.

На прошлой неделе «Звезда» также рассказывала, как ученые заповедника «Земля леопарда» впервые сняли выход гималайских медвежат с мамой из зимней спячки в скальной берлоге. На кадрах запечатлена фаза пробуждения животных, когда семья проводит первое время возле берлоги.

#Великобритания #полиция #Мед #медведи #побег
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