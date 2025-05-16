Опубликовано редкое видео выхода из берлоги в скале медвежат в Приморье

Впервые ученые сняли выход из зимней спячки в скальной берлоге гималайских медвежат с мамой. Видео получено отделом науки заповедников «Земля леопардов» с помощью коптера.

На кадрах видно, как пушистые годовалые скалолазы отдыхают на скальном выступе горы Змеиной - самой высокой в Уссурийском заповеднике в Приморье.

Специалистам удалось зафиксировать фазу пробуждения, когда медвежья семья проводит некоторое время возле берлоги, осваиваясь после долгого сна.

«Само пробуждение – процесс небыстрый. Медведицы не сразу уходят далеко от берлоги, вместе с медвежатами продолжительное время могут находиться рядом с укрытием, отдыхая и наблюдая за окружающим миром», - сообщает пресс-служба дирекции «Земли леопардов».

Эта форма поведения мало изучена у гималайских медведей.

Отмечается, что глава медвежьей семьи может покинуть берлогу еще в феврале, а мама с детьми остаются в ней до конца апреля. Гималайские медвежата родились в прошлом году, когда им станет больше двух лет, они начнут взрослую жизнь, покинув семью. Этот факт отличает гималайских медведей от бурых, детеныши которых могут жить вместе с матерью даже в возрасте трех лет.