Каллас воздержалась от ответа на вопрос о санкциях против Израиля

Глава евродипломатии Кая Каллас воздержалась от конкретики при ответе на вопрос о возможных санкциях против Израиля в случае отсутствия прогресса в секторе Газа. Трансляция выступления Каллас велась на сайте Еврокомиссии.

Каллас сослалась на положения соглашения об ассоциации Евросоюза и Израиля, как основу для потенциальных действий. При этом, решающим фактором станет достижение согласия среди членов ЕС, подчеркнула она.

В приоритете по-прежнему улучшение условий жизни в палестинских территориях, а также прекращение страданий гражданского населения, пишет Life. Кроме того, бесперебойная поставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы остается ключевой задачей блока, отметила дипломат.

В Израиле слова Каллас вызвали резкое негодование. Там сочли ее доклад «односторонним» и обвинили Брюссель в двойных стандартах по отношению к Израилю.

Это не первый случай, когда Кая Каллас выступает с резкой критикой действий Израиля. В середине апреля она заявила, что в Газе Тель-Авив «перешел все границы».

Со слов Каллас, Евросоюз ужасает гибель гражданских. Она добавила, что безопасность Израиля нельзя обеспечить без уважения прав палестинцев.