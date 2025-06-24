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Каллас воздержалась от ответа на вопрос о санкциях против Израиля

ЕС по-прежнему требует от Израиля улучшений условий жизни в палестинских территориях, гуманитарный доступ в сектор Газа и прекращение страданий гражданского населения.
Ян Брацкий 2025-06-24 03:17:46
© Фото: European Union XinHua Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас воздержалась от конкретики при ответе на вопрос о возможных санкциях против Израиля в случае отсутствия прогресса в секторе Газа. Трансляция выступления Каллас велась на сайте Еврокомиссии.

Каллас сослалась на положения соглашения об ассоциации Евросоюза и Израиля, как основу для потенциальных действий. При этом, решающим фактором станет достижение согласия среди членов ЕС, подчеркнула она.

В приоритете по-прежнему улучшение условий жизни в палестинских территориях, а также прекращение страданий гражданского населения, пишет Life. Кроме того, бесперебойная поставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы остается ключевой задачей блока, отметила дипломат.

В Израиле слова Каллас вызвали резкое негодование. Там сочли ее доклад «односторонним» и обвинили Брюссель в двойных стандартах по отношению к Израилю.

Это не первый случай, когда Кая Каллас выступает с резкой критикой действий Израиля. В середине апреля она заявила, что в Газе Тель-Авив «перешел все границы».

Со слов Каллас, Евросоюз ужасает гибель гражданских. Она добавила, что безопасность Израиля нельзя обеспечить без уважения прав палестинцев.

#евросоюз #санкции #Израиль #сектор Газа #Каллас
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