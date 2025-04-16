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Каллас заявила, что Израиль «перешел все границы» в секторе Газа

По ее словам, безопасность нельзя обеспечить без уважения прав палестинцев.
Сергей Лебедев 2025-04-16 16:43:58
© Фото: Anna Ross, dpa, Global Look Press

Израиль имеет право на самооборону, но своими действиями в секторе Газа страна «перешла все границы». Такое заявление в интервью La Repubblica сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что безопасность еврейского государства нельзя обеспечить без уважения прав палестинцев.

«Недавние события ясно продемонстрировали, что он (Израиль. - Прим. ред.) перешел границы. Гибель людей, которую мы там видим, ужасает», - сказала Каллас.

Напомним, Израиль продолжает проводить масштабную военную операцию в секторе Газа. В результате ударов ЦАХАЛ за последний месяц погибли сотни жителей анклава.

В Тель-Авиве ответственность за возобновление боевых действий возложили на движение ХАМАС, которое якобы отклонило все предложения о продлении перемирия, выдвинутые Египтом, Катаром и Соединенными Штатами.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #Израиль #сектор Газа #палестина #кая каллас #Евродипломатия
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