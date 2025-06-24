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Камеры сняли момент нападения на 2-летнего мальчика в Шереметьево

По данным СК РФ, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.
Лиза Губина 2025-06-24 12:55:21
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

На камеры попал момент с нападением мужчины на 2-летнего ребенка в столичном аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, как молодой человек без какого-либо повода хватает малыша на руки и со всей силой с высоты своего роста бросает на пол. Позже к пострадавшему подбежали другие люди, нападавшего задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка, сообщили в ГСУ СК по Московской области. Отмечается, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

«Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи», - добавили в СК.

Ранее сообщалось о том, что ребенка доставили в центр Рошаля с ушибом головного мозга, мальчик ударился головой и потерял сознание. Предварительно, он находится в коме. Инцидент произошел накануне, 23 июня.

#в стране и мире #Московская область #Шереметьево #ребенок #СК РФ #нападение
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