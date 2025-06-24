Камеры сняли момент нападения на 2-летнего мальчика в Шереметьево

На камеры попал момент с нападением мужчины на 2-летнего ребенка в столичном аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, как молодой человек без какого-либо повода хватает малыша на руки и со всей силой с высоты своего роста бросает на пол. Позже к пострадавшему подбежали другие люди, нападавшего задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка, сообщили в ГСУ СК по Московской области. Отмечается, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

«Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи», - добавили в СК.

Ранее сообщалось о том, что ребенка доставили в центр Рошаля с ушибом головного мозга, мальчик ударился головой и потерял сознание. Предварительно, он находится в коме. Инцидент произошел накануне, 23 июня.