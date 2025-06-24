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Биржи США закрылись ростом после атаки Ирана на американские базы

Первая торговая сессия после недавних ударов США по ядерным объектам Ирана открылась умеренным ростом основных индексов.
Виктория Бокий 2025-06-24 01:24:19
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Основные фондовые индексы США значительно выросли на закрытии биржи после атаки Ирана на американскую базу в Катаре. Об этом следует из данных торгов.

Так, на момент закрытия биржи промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,89%, Nasdaq прибавил 0,94%, S&P 500 - 0,96%.
Отмечается, что первая торговая сессия после недавних ударов Соединенных Штаов по ядерным объектам Ирана открылась умеренным ростом основных индексов.

Исходя из данных торгов, фондовые рынки Соединенных Штатов не испытали негативных последствий от решения президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, в ответ на который Иран атаковал американскую базу в Катаре.

Напомним, что Трамп назвал иранские удары по базе в Катаре «слабым ответом». Также он сообщил о перехвате 13 из 14 запущенных Тегераном ракет, подчеркнув, что никто из американцев не пострадал от ответного удара Ирана.

#сша #Иран #военные базы США #биржа #индекс #фондовые индексы
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