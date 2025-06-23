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FPV-дроны сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Враг теряет боеспособность, когда его лишают возможности провести своевременную замену личного состава.
2025-06-23 13:34:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на боевых позициях рядом с Красноармейском. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что операторы беспилотников в ходе работы по нарушению логистики противника наносят точные удары по транспортным средствам ВСУ, которые перевозят личный состав на боевые позиции.

По данным российского оборонного ведомства, в зоне поражения оказывается вся техника врага - от легковых пикапов до бронемашин, в числе которых есть и боевые машины пехоты иностранного производства.

«Операторы, используя заранее разведанные маршруты движения, организуют дежурные полеты, что позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать цели», - говорится в сообщении.

Особое внимание операторы БПЛА уделяют атакам в момент выгрузки личного состава - в это время противник наиболее уязвим. Дроны выводят из строя вражескую технику и наносят значительный урон живой силе ВСУ.

В результате работы расчетов логистика и ротация подразделений ВСУ на боевых позициях были существенно нарушены. Враг теряет боеспособность, когда лишается возможности своевременной замены личного состава, что создает благоприятные условия для продвижения ВС РФ.

Напомним, что преимущество оптоволоконных систем - в их устойчивости к радиоэлектронному подавлению, которое позволяет проводить успешные атаки даже на тех участках, где враг активно применяет средства РЭБ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #бпла #красноармейск #FPV-дроны #срыв ротации
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