Страны Запада сейчас «требуют, просят, вымаливают» перемирие без предварительных условий для Киева - это то, от чего Владимир Зеленский ранее категорически отказывался, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он упомянул прошлую стратегию Украины и Запада по нанесению Москве стратегического поражения на поле боя и ее изменчивость со временем.

«В отличие от нас, подходы западных так называемых лидеров постоянно видоизменяются и отражают провал всех их первоначальных замыслов. Помните, как все начиналось? России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя - кричали просто до истерики», - сказал министр в ходе «Примаковских чтений».

Позже позиция Запада отражала недопущение победы нашей страны в конфликте, теперь же Европа просит перемирия. Лавров указал на фиаско подобного подхода, однако отметил, что на Западе все еще стараются помогать киевскому режиму.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сказал, что Киев должен признать итоги референдумов в четырех областях, объявить о собственном нейтралитете и отказаться от ядерного оружия и от вступления в иностранные блоки.