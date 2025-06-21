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Путин: Киев должен признать новые регионы РФ и объявить нейтралитет

Российский лидер выразил надежду, что нынешние украинские власти будут руководствоваться интересами страны, а не третьих сторон.
Глеб Владовский 2025-06-21 10:17:55
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Президент РФ Владимир призвал Украину признать итоги референдумов в четырех регионах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому что это то, что мы называем демократией... И надо признать это как свершившийся факт», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции РФ как неотъемлемые части РФ. Путин добавил, что неспособность признать случившееся как факт чревато, в противном случае, возобновлением вооруженного конфликта.

Кроме того, как подчеркнул российский лидер, Киев должен объявить о собственном  нейтралитете, отказаться от вступления в иностранные альянсы, а также от обладания ядерным оружием.

Ранее президент РФ заявлял о том, что Украина должна вывести свои войска с новых территорий России.

#в стране и мире #Украина #референдум #Владимир Путин #нейтралитет #Новые регионы России
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