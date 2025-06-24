Воробьев: угрозы здоровью беременной после атаки БПЛА на Красногорск нет

Пострадавшей из-за атаки беспилотника в Красногорске беременной женщине ничего не угрожает. Она находится в перинатальном центре, с ребенком тоже все в порядке, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пострадавший мужчина получил помощь и отказался от госпитализации. Другим жильцам не понадобилась помощь врачей. На месте работают медики и скорая помощь.

С 05.20 утра эвакуированные из дома №1 на улице Народного Ополчения люди начали возвращаться в свои квартиры.

Пожар после попадания БПЛА повредил одну квартиру на 17-м этаже, а также фасад и балконы на 16-м и 17-м этажах. Соседние квартиры не пострадали. На месте падения беспилотника продолжают работать криминалисты и следователи.

Ранее сообщалось, что из-за падения беспилотника пострадал 34-летний мужчина. Он получил осколочные раны руки и ноги. Беременная женщина на 29-й неделе госпитализирована из-за острой реакции на стресс.