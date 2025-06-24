Жильцы вернулись в многоэтажку после попадания БПЛА в Красногорске

Два человека пострадали и около сотни были эвакуированы после попадания беспилотника в жилой дом в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Жильцы вышли из здания сами, среди них было 30 детей.

По словам главы городского округа Дмитрия Волкова, сейчас жильцы дома №1 на улице Народного Ополчения уже вернулись домой. Одна квартира повреждена пожаром. Людей из нее разместили в гостинице.

После попадания дрона в жилой дом в Красногорске загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров.

Пострадал 34-летний мужчина. Он с осколочными ранами руки и ноги находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Беременная женщина на 29-й неделе госпитализирована из-за острой реакции на стресс.

Еще два беспилотника сбили над Волоколамским и Можайским городскими округами, добавил глава региона. Там никто не пострадал.