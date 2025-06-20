Минобороны России сообщает об уничтожении самоходной артиллерийской установки Paladin. Это сделал расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Paladin при помощи беспилотника обнаружили разведчики 29-й армии вблизи населенного пункта Зирка на территории Донецкой Народной Республики. Враг время от времени стрелял по позициям российских подразделений.

Разведчики передали координаты цели военнослужащим «Рубикона». Они поразили САУ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Отмечено, что противника не спасла маскировка - попадание оказалось прямым. Результатом стало задымление с интенсивным горением, что свидетельствовало об уничтожении цели.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ у населенного пункта Шевченко на территории ДНР. Обнаружить укрытие украинских дроноводов удалось потому, что один беспилотник, у которого кончилась батарея, автоматически вернулся к точке запуска, которую противник неразумно расположил вблизи своего пункта управления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.