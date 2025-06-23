Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана

Израильские военные нанесли удары по шести аэродромам в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Под удар попали аэродромы на западе, востоке и в центре Ирана. Поражены взлетно-посадочные полосы, подземные объекты и самолет-заправщик.

Беспилотники уничтожили 15 истребителей и вертолетов, говорится в сообщении. В их числе были самолеты F-14, F-5 и AH-1.

Военно-воздушные силы Израиля нарушили возможности взлета с этих аэродромов и развертывание с них авиации иранской армии.

Кроме того, ЦАХАЛ ударил по местам запуска ракет класса «земля-земля» и их хранилищам в районе Керманшаха, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что 20 израильских истребителей атаковали военные объекты Ирана.