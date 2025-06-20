С 1 сентября в России стандартизируют изучение школьных предметов

С 1 сентября 2025 года в российских школах введут единый стандарт изучения всех школьных предметов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», - подчеркнул политик.

Он добавил, что эта мера синхронизирована с ТК РФ. Кроме того, это позволит нормализовать нагрузку на преподавателей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в российских вузах с 1 сентября начнется процедура регулирования количества платных мест. Мера коснется всех университетов страны и всех направлений подготовки.