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С 1 сентября в России стандартизируют изучение школьных предметов

По словам главы Минпросвещения РФ Кравцова, новая мера синхронизирована с Трудовым кодексом.
Глеб Владовский 2025-06-20 08:36:47
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

С 1 сентября 2025 года в российских школах введут единый стандарт изучения всех школьных предметов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», - подчеркнул политик.

Он добавил, что эта мера синхронизирована с ТК РФ. Кроме того, это позволит нормализовать нагрузку на преподавателей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в российских вузах с 1 сентября начнется процедура регулирования количества платных мест. Мера коснется всех университетов страны и всех направлений подготовки.

#в стране и мире #образование #обучение #школьная программа #Минпросвещения РФ #школьные предметы
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