NBC: Иран угрожает США активировать «спящие ячейки»

Иран пригрозил США активацией «спящих ячеек» внутри Соединенных Штатов, если они продолжат атаки. Об этом сообщает NBC.

По данным телеканала, соответствующее послание с угрозой президенту США Дональду Трампу передали за несколько дней до американских ударов по ядерным объектам Ирана. Глава Белого дома получил такое предупреждение на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде.

Отмечается, что Белый дом не дал комментариев насчет угрожающего послания, представительство Ирана при ООН тоже отказалось от объяснений.

Накануне американский лидер в социальных сетях написал, что США применят силу «намного превосходящую ту, что была продемонстрирована» в ответ на любые действия Ирана.

Кроме того, администрация США и правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности к любым возможным ответным действиям со стороны Ирана.

Ранее Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что в случае, если недавние американские атаки по Ирану не приведут к миру, то новые будут еще масштабнее.