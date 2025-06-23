МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдеп выпустил «всемирное предупреждение» для американцев за рубежом

В Вашингтоне признали, что обстановка в сфере безопасности остается сложной и может быстро измениться.
Ян Брацкий 2025-06-23 03:49:22
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik, РИА Новости

Граждан США предупредили о возможных антиамериканских демонстрациях за рубежом. «Всемирное предупреждение» опубликовано на официальном сайте Государственного департамента.

«Конфликт между Израилем и Ираном привел к сбоям в поездках и закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», - говорится на сайте ведомства.

В Госдепе призвали американцев по всему миру проявлять повышенную осторожность.

Ранее аналогичное предупреждение власти США распространили для своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке. В Вашингтоне добавили, что обстановка в сфере безопасности остается сложной и может быстро измениться.

Напомним, накануне американские ВВС нанесли серию бомбовых ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

#сша #Ближний Восток #Израиль #конфликт #Иран #Госдепартамент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 