Госдеп выпустил «всемирное предупреждение» для американцев за рубежом

Граждан США предупредили о возможных антиамериканских демонстрациях за рубежом. «Всемирное предупреждение» опубликовано на официальном сайте Государственного департамента.

«Конфликт между Израилем и Ираном привел к сбоям в поездках и закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», - говорится на сайте ведомства.

В Госдепе призвали американцев по всему миру проявлять повышенную осторожность.

Ранее аналогичное предупреждение власти США распространили для своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке. В Вашингтоне добавили, что обстановка в сфере безопасности остается сложной и может быстро измениться.

Напомним, накануне американские ВВС нанесли серию бомбовых ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.