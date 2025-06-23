Госдеп выпустил «всемирное предупреждение» для американцев за рубежом

Граждан США предупредили о возможных антиамериканских демонстрациях за рубежом. «Всемирное предупреждение» опубликовано на официальном сайте Государственного департамента.
«Конфликт между Израилем и Ираном привел к сбоям в поездках и закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», - говорится на сайте ведомства.
В Госдепе призвали американцев по всему миру проявлять повышенную осторожность.
Ранее аналогичное предупреждение власти США распространили для своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке. В Вашингтоне добавили, что обстановка в сфере безопасности остается сложной и может быстро измениться.
Напомним, накануне американские ВВС нанесли серию бомбовых ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.
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