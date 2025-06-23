Глобальное потепление: как ПМЭФ-2025 помог сблизить позиции России и США

На минувшей неделе прошел Петербургский международный экономический форум. Традиционно, участие в нем принял президент Владимир Путин. Помимо пленарного заседания у российского лидера состоялись множество двусторонних встреч и переговоров.

Уже известно, что на нынешнем форуме заключены контракты на сумму почти 6,5 трлн рублей. Северную столицу посетили делегации из 144 стран мира, причем как из дружественных, так и недружественных государств. В кулуарах говорят, что настроения в этому году были наполнены оптимизмом по поводу восстановления деловых отношений.

«Мы очень рады, что новая администрация поддерживает бизнес, поддерживает улучшения отношений с Россией. Мы чувствуем это и у нас есть оптимизм, что новая администрация поддерживает бизнес с Россией. Те компании, которые ушли, сейчас смотрят, думают о возможности вернуться. Я бы не сказал, что есть огромная очередь, но они смотрят и ждут сигнала», - признался представитель торговой палаты США в России Роберт Эйджи.

Потому что, с теми, кто понимает, что бизнес является лучшим решением любых потенциальных конфликтов, и готов к равноправному сотрудничеству - любые вопросы решаются легко и просто.

Так глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на деловом завтраке с Американской торговой палатой обсуждался вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США. Речь также шла о конкретных планах американских нефтегазовых компаний вернуться на российский рынок.

«Мы работаем над тем, чтобы диалог Россия-США продвигался вперед. Экономическая и инвестиционная составляющая - важная часть этого диалога. Мы видим, что многие американские компании остались в России и продолжают здесь активно и успешно развиваться. Российский рынок остается привлекательным для американских компаний», - отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Россия готова обеспечивать поставки нефти по новому строящемуся нефтепроводу между Венгрией и Сербией. На минувшей неделе Будапешт наложил вето на план Европейской комиссии, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей. В Венгрии не боятся говорить о том, что именно страны ЕС больше всего пострадали от антироссийских санкций.

Всем остальным вновь и вновь приходится объяснять, что у России нет планов нападения на Европу, что проект долгосрочного мира - на столе, и мы готовы его подписать. Это же и касается контактов с Европой.

О том, какие вопросы обсуждались на форуме и в каких изменениях заинтересована глобальная экономика сегодня в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».