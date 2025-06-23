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Россия призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке

Россия уже предупреждала, что агрессия США и Израиля на Иран приведут к резкому обострению и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
Виктория Бокий 2025-06-23 23:31:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия призывает остановить вооруженную эскалацию на Ближнем Востоке, воздержаться от провокаций и вернуться к политико-дипломатическим усилиям, соблюдая международную законность. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что агрессия США и Израиля против Ирана, их откровенные попытки сменить режим, посягнуть на суверенитет страны и решить за иранский народ его судьбу являются грубым нарушением Устава ООН, а также противоречат принципам международного права.

«Такому недопустимому развитию событий нужно немедленно положить конец», - подчеркивается в документе.

Россия уже предупреждала, что нападения США и Израиля на Иран ведут к резкому обострению и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и Персидском заливе, напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что ситуация в ближневосточном регионе ухудшилась как только в конфликт ввязались Соединенные Штаты Америки. Недавний американский удар по Ирану президент США назвал «военным успехом», но не все в Вашингтоне довольны решением Трампа насчет Ирана.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #МИД РФ #эскалация
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