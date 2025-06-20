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Механики-водители сдали экзамен по вождению «Ярсов» на полигоне Капустин Яр

Экзамен состоял из теоретической и практической частей.
2025-06-20 05:31:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В школе техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенной на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области, прошла итоговая аттестация механиков-водителей автономных пусковых установок, оснащенных мобильными ракетными комплексами. Минобороны России показало кадры экзамена.

Он состоял из двух частей - теоретической и практической. Вторая часть предполагала контрольные упражнения на специальном автодроме: вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий.

По итогам аттестации выпускники школы получат звание прапорщика. Их назначат на должности механиков-водителей ПГРК «Ярс» и распределят по ракетным частям и соединениям для дальнейшей службы.

Школа техников РВСН готовит механиков-водителей автономных пусковых установок ПГРК «Ярс». Учебное заведение оснащено современными тренажерами для отработки навыков вождения на многоосных колесных шасси. Система визуализации на этих тренажерах позволяет имитировать разные ситуации. Руководитель занятий в реальном времени контролирует действия обучающихся и корректирует их. Более того, все действия членов экипажа фиксируется на камеры видеонаблюдения, так что и сами курсанты потом могут посмотреть записи и оценить свою работу.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры «Ярсов», вышедших на маршруты боевого патрулирования под Новосибирском. Расчеты ПГРК совершили длительный марш, рассредоточились на полевых позициях и отработали вопросы противодействия ДРГ условного противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#РВСН #Астраханская область #Капустин Яр #пгрк «ярс» #экзамен
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