Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА на правобережье Днепра

На правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области артиллеристы 80-й мотострелковой бригады (арктической) уничтожили украинский пункт управления беспилотниками.

В успешном выполнении поставленной задачи бойцам помогает расчет беспилотной авиации «Орлан-10». Командир артиллерийского дивизиона с позывным Одесса рассказал, что удалось вскрыть расчет ВСУ, который управлял беспилотником «Лелека». Вражеский дрон наблюдал за российскими войсками и вел разведку огневых позиций и линии обороны бойцов ВС РФ.

«Вскрыли его перемещение, и наблюдали, как он укрылся в заброшенном ангаре», - сообщил командир.

Координаты цели противника незамедлительно передали на пункт управления артиллерией. Затем на заранее подготовленную огневую позицию выдвинулся расчет орудия «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметров. Первым же выстрелом удалось ликвидировать находившийся в укрытии транспорт. После корректировки вторым выстрелом артиллеристы уничтожили здание, в котором укрывались операторы украинского беспилотника, откуда живыми им выйти не удалось.

Корректировать огонь расчету помогал беспилотник «Орлан-10», так же фиксируя и поражение цели.

Российские артиллеристы стирают с лица земли вражеские опорные пункты, пункты временной дислокации, расчеты беспилотников, живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.