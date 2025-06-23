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В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви

У боевиков были изъяты оружие и боеприпасы, а также пояса смертников и заминированный мотоцикл.
Дарья Ситникова 2025-06-23 19:15:56
© Фото: Telegram/SANANewsEnglish

В Дамаске сотрудники служб безопасности задержали организаторов теракта в церкви святого Илии и членов подпольной группировки. Об этом сообщило сирийское агентство SANA, ссылаясь на источник в службе общей разведки.

Известно, что менее чем за 24 часа после террористической атаки на церковь Командование внутренней безопасности в мухафазе Риф-Димашк совместно с Главной службой разведки произвели задержание. Они арестовали преступников, которые причастны к террористическому нападению на церковь Мар-Илиас в районе Аль-Дувейла в Дамаске.

Трагедия произошла 22 июня во время службы. Террорист-смертник ворвался в храм и открыл огонь по людям, после чего привел в действие взрывное устройство. Более 20 человек погибли, еще более 60 человек пострадали, здание церкви частично разрушено.

В МИД России решительно осудили теракт, также поддержали намерение сирийских властей провести тщательное расследование случившегося. В ведомстве выразили надежду на то, что террористы понесут наказание.

#сирия #Теракт #церковь #МИД России #Дамаск
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