МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД России решительно осудил теракт с 22 жертвами в церкви Дамаска

Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время службы в храме, жертвами трагедии стали 22 человека, еще десятки получили ранения.
Лиза Губина 2025-06-23 10:54:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В МИД России решительно осудили теракт в церкви Святого Ильи в Дамаске, жертвами которого стали 22 человека, а также выразили солидарность с сирийским народом перед лицом ужасной трагедии. Об этом сказано в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди. Приносим соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении на сайте министерства.

В МИД РФ поддержали намерение сирийских властей провести тщательное расследование случившегося и выразили надежду на то, что террористы понесут наказание. Ведомство также призвало уделять особое внимание укреплению национального согласия и пресекать попытки террористов разжечь межконфессиональную рознь в обществе.

Напомним, трагедия произошла накануне, 22 июня, во время службы. Террорист-смертник ворвался в полный прихожан храм, открыл огонь по людям, а после привел в действие взрывное устройство. Более 20 человек пострадали, здание церкви также оказалось частично разрушенным.

#сирия #Теракт #Мария Захарова #церковь #МИД России #Дамаск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 