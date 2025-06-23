МИД России решительно осудил теракт с 22 жертвами в церкви Дамаска

В МИД России решительно осудили теракт в церкви Святого Ильи в Дамаске, жертвами которого стали 22 человека, а также выразили солидарность с сирийским народом перед лицом ужасной трагедии. Об этом сказано в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди. Приносим соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении на сайте министерства.

В МИД РФ поддержали намерение сирийских властей провести тщательное расследование случившегося и выразили надежду на то, что террористы понесут наказание. Ведомство также призвало уделять особое внимание укреплению национального согласия и пресекать попытки террористов разжечь межконфессиональную рознь в обществе.

Напомним, трагедия произошла накануне, 22 июня, во время службы. Террорист-смертник ворвался в полный прихожан храм, открыл огонь по людям, а после привел в действие взрывное устройство. Более 20 человек пострадали, здание церкви также оказалось частично разрушенным.