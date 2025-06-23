Слуцкий: удары США по Ирану могут увеличить риски ядерной катастрофы

Для ракетных атак США по Ирану не было оснований с военной точки зрения и нет оправданий с точки зрения международного права. Об этом в беседе со «Звездой» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Согласен, американо-израильская агрессия открыла "ящик Пандоры". Для ракетных атак не было оснований с военной точки зрения и нет оправданий с точки зрения международного права. Нанесен удар и режиму нераспространения», - отметил он.

По словам Слуцкого, новый виток эскалации может иметь опасные последствия для всей системы глобальной безопасности. Более того, это усилит риски ядерной катастрофы, сказал он.

Депутат добавил, что необходимо как можно быстрее добиться возвращения сторон за стол переговоров и не допустить еще большего обострения конфликта.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что США своими ударами по территории Ирана открыли «ящик Пандоры» и ответственность за последствия ляжет на руководство Соединенных Штатов.

По мнению дипломата, ударами по объектам Ирана США проявили безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения страны.