МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Слуцкий: удары США по Ирану могут увеличить риски ядерной катастрофы

Депутат отметил, что вторжение США в ирано-израильский конфликт может повлечь опасные последствия для системы глобальной безопасности.
Гоар Хачатурян 2025-06-23 18:28:59
© Фото: Мохаммад Исмаил, РИА Новости

Для ракетных атак США по Ирану не было оснований с военной точки зрения и нет оправданий с точки зрения международного права. Об этом в беседе со «Звездой» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Согласен, американо-израильская агрессия открыла "ящик Пандоры". Для ракетных атак не было оснований с военной точки зрения и нет оправданий с точки зрения международного права. Нанесен удар и режиму нераспространения», - отметил он.

По словам Слуцкого, новый виток эскалации может иметь опасные последствия для всей системы глобальной безопасности. Более того, это усилит риски ядерной катастрофы, сказал он.

Депутат добавил, что необходимо как можно быстрее добиться возвращения сторон за стол переговоров и не допустить еще большего обострения конфликта.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что США своими ударами по территории Ирана открыли «ящик Пандоры» и ответственность за последствия ляжет на руководство Соединенных Штатов.

По мнению дипломата, ударами по объектам Ирана США проявили безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения страны.

#сша #конфликт #Иран #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 