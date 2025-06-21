Вильфанд предупредил о дождях и похолодании на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погоды следует ожидать москвичам в ближайшее время. Он предупредил, что кардинальных изменений ждать не стоит - температура немного повысится, но будет облачно, с дождями.

«Адвекция холодных воздушных масс наблюдается, и она будет в течение выходных и в течение следующей недели. До конца рабочих дней следующей недели точно. Преимущественно облачная погода с дождями, но таких сильных и продолжительных дождей, как сегодня, не прогнозируется», - поделился синоптик.

Исключением станет суббота 21 июня. Несмотря на переменную облачность, погода будет сухой и будет видно солнце. Ночь на воскресенье станет самой холодной - в Москве ожидается 6-8 градусов, в области - до 4-х. Днем станет теплее, около 16-18 градусов.

«В понедельник будет стремиться температура к 20-градусной отметке, во вторник она ее превысит, будет 21-22 градуса, но все равно это невысокие температуры. И так до конца рабочей недели. И кратковременные дожди постоянно, давление низкое», - пояснил Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни «москвичам света не видать». Несмотря на небольшое повышение температуры, настоящего потепления ожидать не стоит, подытожил специалист.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в июне столицу ожидает осенняя погода. При этом он отметил, что ничего экстремального не будет, просто небольшое похолодание и дожди.