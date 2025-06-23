FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото

Германия и Италия должны вернуть свое золото стоимостью более 245 миллиардов долларов из ФРС США. Такой призыв направила правительствам Ассоциация налогоплательщиков Европы. Она направила письма в министерства финансов и центральные банки этих стран, сообщает Financial Times (FT).

Причинами являются опасения по поводу независимости американского центробанка и геополитическая напряженность. Авторы письма обращают внимание на нападки Дональда Трампа на Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по запасам золота после США. Каждая из стран хранит более трети своих слитков в Соединенных Штатах. Рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов.

Президент TAE Михаэль Йегер призвал вернуть золото домой для неограниченного контроля со стороны европейских центральных банков. В письме говорится о том, что президент Дональд Трамп вмешивается в работу Федерального резервного банка.

Глава Белого дома неоднократно критиковал ФРС и призывал к снижению ставки. Эксперты считают, что смена ее руководителя Джерома Пауэлла негативно скажется на доверии к монетарной политике США и независимости ФРС.

Всемирный золотой совет прогнозирует снижение доли доллара в мировых резервах и увеличение вложений в золото в ближайшие пять лет.