Трамп жестко раскритиковал главу ФРС из-за высоких ставок

Президент США Дональд Трамп призвал к отставке главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Он заявил, что тот проводит недостаточно разумную кредитно-денежную политику.

Американский президент раскритиковал главу ФРС за сохранение ключевой ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, в то время как, по его словам, цены на нефть и продукты падают, а выгода от пошлин растет.

Американский лидер заявил, что Пауэлл «всегда опаздывает и ошибается».

«"Долгому" Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела», - написал Трамп.

Джером Пауэлл на встрече Экономического клуба в Чикаго заявил, что введенные администрацией Трампа пошлины оказались выше ожидаемого. По его словам, ФРС не сталкивалась с таким вызовом за последние полвека.

По его словам, последствия этой торговой политики будут включать повышение инфляции в стране и замедление роста экономики.

Ранее Белый дом опроверг повышение всех тарифов на китайские товары до 245%. Сейчас пошлины против продукции из КНР составляют 145%.