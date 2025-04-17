МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп жестко раскритиковал главу ФРС из-за высоких ставок

Американский лидер заявил, что Пауэлл «всегда опаздывает и ошибается».
Владимир Рубанов 2025-04-17 15:43:21
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал к отставке главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Он заявил, что тот проводит недостаточно разумную кредитно-денежную политику.

Американский президент раскритиковал главу ФРС за сохранение ключевой ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, в то время как, по его словам, цены на нефть и продукты падают, а выгода от пошлин растет.

Американский лидер заявил, что Пауэлл «всегда опаздывает и ошибается».

«"Долгому" Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела», - написал Трамп.

Джером Пауэлл на встрече Экономического клуба в Чикаго заявил, что введенные администрацией Трампа пошлины оказались выше ожидаемого. По его словам, ФРС не сталкивалась с таким вызовом за последние полвека.

По его словам, последствия этой торговой политики будут включать повышение инфляции в стране и замедление роста экономики.

Ранее Белый дом опроверг повышение всех тарифов на китайские товары до 245%. Сейчас пошлины против продукции из КНР составляют 145%.

#сша #Дональд Трамп #ФРС #пошлины #Джером Пауэлл #Федеральная резервная система
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 