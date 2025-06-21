На Красной площади открылся иммерсивный музей к 80-летию Парада Победы

На Красной площади в Москве под открытым небом появился музей, приуроченный к 80-летию легендарного Парада Победы 1945-го года. Экспозиция поделена на тематические зоны, каждая из которых как бы рассказывает свою часть истории, и это связано не только с военными аспектами, но и с повседневной жизнью. Посетители смогут увидеть, как в то время жила страна и как встречала Победу.

Актеры постановки рассказывают о первых годах войны, исполняют фронтовые песни. А с регулировщицами фотографируются как взрослые, так и дети. А еще развернули масштабную копию знамени победы.

Так прошло открытие иммерсивного музея. На площади больше 16 тысяч квадратных метров - макеты военной техники - истребитель И-16, МИГ-3, Газ-67Б, трактор Сталинец-65, а еще машины пожарных служб - все, что использовали в годы войны.

«На этой машине Сталин ездил. Самая бронированная в 40-х», - рассказала волонтер Елена Кравченко.

Красную площадь поделили на несколько тематических зон - площадка «Москва встречает Победу», поезд «Мы из Берлина», парк победителей и театральная сцена. Самая заметная фигура музея специально возведенный фонтан. Такой же устанавливали для парада в 45-ом году.

Теперь же спустя 80 лет он вновь появился в самом центре столицы. Не обошлось и без современных технологий. На специально подготовленных экранах транслируют и солдат Красной Армии, и маршалов Советского Союза. А венчает экспозицию копия статуи рабочий и колхозница.

24 июня 45-го доступ на площадь был открыт не всем - присутствовали представители власти, международные делегации, участники самого парада. А вот обычным москвичам тогда не повезло. Сегодня все иначе.

Здесь и легендарная сцена - ракушка, самоходные установки, танки. И впервые - выставка, посвященная маршалам Советского Союза.

«Здесь свои личные вещи принесли дети внуки всех маршалов которые участвовали в той самой победе, в том самом параде. Здесь погоны Жукова, Сабля Рокоссовского, сапоги. Здесь приглашение на тот самый банкет после победы, это приглашение маршала Рокоссовского, очень много личных вещей, которыми они пользовались дома», - рассказала , руководитель комитета общественных связей молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Музей под открытым небом работает до вторника. Первые два дня посвятят началу войны. Покажут зарисовки о ключевых датах и сражениях, как солдаты уходили на фронт. А с 23-го числа здесь же зрители смогут увидеть, как страна встречала долгожданную победу.