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Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьером Ирака

Президент России и премьер Ирака отметили, что американские и израильские атаки грубо нарушают Устав ООН и другие нормы международного права.
Владимир Рубанов 2025-06-23 13:10:27
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Речь шла о ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

Лидеры обменялись мнениями об израильской силовой операции против Ирана и американском ракетно-авиационном ударе по ядерным объектам этой страны.

Президент России и премьер Ирака отметили, что эти атаки грубо нарушают Устав ООН и другие нормы международного права. Удары по Ирану чреваты крайне опасными и непредсказуемыми последствиями для стабильности региона и всей системы глобальной безопасности.

Путин и Судани подтвердили, что заинтересованы в максимально быстром прекращении вооруженного противостояния и возвращении ситуации в политико-дипломатическое русло.

Стороны выразили озабоченность рисками для мировых энергетических рынков и подчеркнули важность продолжения взаимодействия в рамках ОПЕК+.

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и укрепление российско-иракских связей. Президент России пожелал успехов Мухаммеду Судани в период председательства Ирака в Лиге арабских государств. Москва и Багдад договорились сотрудничать в проведении первого российско-арабского саммита в октябре 2025 года.

В понедельник глава государства также встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Владимир Путин назвал удары по Исламской Республике неспровоцированной агрессией.

#сша #Ирак #Израиль #Иран #Владимир Путин #ядерная программа #лига арабских государств #Мухаммед Судани
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