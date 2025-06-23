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Грушко назвал возможные гарантии невступления Украины в НАТО

По его словам, Кремль стремится к «железобетонным» международно-правовым гарантиям.
Владимир Рубанов 2025-06-23 11:57:33
© Фото: Telegram/NATOpoRusski

Россия добивается отмены решения саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

По его словам, Кремль стремится к «железобетонным» международно-правовым гарантиям того, что Украина не вступит в атлантический военный блок.

Замглавы МИД добавил, что многие западные лидеры хотели бы видеть Киев в НАТО. Грушко напомнил, что евроатлантическая ориентация Украины зафиксирована в ее конституции. При этом Москва выступает против расширения НАТО и считает, что перспективы членства Украины являются прямой угрозой для ее безопасности.

Саммит НАТО в Бухаресте прошел с 2 по 4 апреля 2008 года. На нем обсуждалось расширение блока за счет Хорватии, Албании и Македонии. Кроме того, рассматривалось возможное присоединение Украины и Грузии к Плану действий по членству (ПДЧ).

В итоге страны альянса приветствовали вступление Украины в альянс, но не дали при этом плана по вступлению.

Ранее президент России Владимир Путин назвал безъядерный статус Украины и отказ страны от вступления в НАТО условиями для мирного урегулирования.

Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в Гааге 24-25 июня. В этот раз блок стремится сделать итоговую декларацию краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, сообщало агентство Франс Пресс. Это связано с позицией американской администрации.

 

#Украина #НАТО #МИД России #Александр Грушко #гарантии #мирное урегулирование
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