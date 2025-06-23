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Картаполов: Иран вряд ли будет наносить удары по американским объектам

Глава комитета Госдумы РФ по обороне считает, что после американской атаки иранцы не склонны к продолжению мирных переговоров.
Владимир Рубанов 2025-06-23 11:35:38
© Фото: defense.gov © Видео: ТРК «Звезда»

Удары американцев по Ирану опасны тем, что вообще заканчивается какой бы то ни было мировой порядок, заявил «Звезде» глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Те, кто считает себя сильным, могут делать все что угодно. Даже те правила, о которых говорили наши бывшие западные партнеры, они теперь тоже не работают и не учитываются», - сказал депутат.

Происходящее вокруг Ирана действительно очень опасно, подчеркнул Картаполов. По его словам, намерение Израиля вместе с США ликвидировать существующую власть в Исламской Республике может привести к очередному хаосу и дестабилизации обстановки у южных границ России.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне считает, что после американской атаки иранцы не склонны к продолжению мирных переговоров. По его словам, в Тегеране понимают, что их все равно обманут. Иранская сторона верила в возможность заключения соглашения с США. И теперь представители Исламской Республики поняли, как их обманывали и обманут в очередной раз.

«Поэтому Иран будет продолжать сопротивляться. Вряд ли он будет наносить удары по американским объектам. А вот по Израилю будет продолжать свое ударное воздействие. У них это очень хорошо получается. Практически из каждого ракетного залпа до половины ракет находят свои цели. Поэтому Израиль все на своей шкуре ощутит более полно, чем сейчас», - добавил Картаполов.

США в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовый удар по трем ядерным объектам в Иране. Целью было уничтожение ядерной программы Исламской Республики, заявил президент Дональд Трамп. Израиль наносит воздушные удары по Ираку с 13 июня. Тегеран в ответ атакует ракетами территорию Израиля.

#сша #Дональд Трамп #Израиль #Иран #переговоры #ядерная программа #наш эксклюзив #ближневосточный конфликт
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