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Тегеран официально обвинил США в нападении на ядерные объекты

Следов загрязнения после нанесения ударов не зафиксировали.
Глеб Владовский 2025-06-22 06:56:44
© Фото: Sha Dati, XinHua, Globallookpress

Тегеран официально обвинил Вашингтон в нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщили в центре ядерной безопасности исламской республики.

Подчеркивается, что США совершили «преступное нападение» на объекты Фордо, Натанз и Исфахан. Следов загрязнения и утечек в результате ударов не зафиксировано.

«Центр провел анализ на предмет радиоактивного загрязнения этих объектов... Признаков загрязнения не зарегистрировано. Угрозы для населения нет», - говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. По его словам, самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на Фордо.

#в стране и мире #сша #Иран #удары #ядерные объекты
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