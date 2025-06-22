У Главного храма ВС РФ зажгли 1 418 свечей ко Дню памяти и скорби

У стен Главного храма ВС РФ прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби, который наступит 22 июня. Участники зажгли 1 418 свечей на территории музейного комплекса «Дорога памяти».

В рамках акции военнослужащие с лампадами в руках выстроились особым образом, образуя число 1 418 - именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Также они установили свечи по периметру музейного комплекса.

Ранее свечи памяти зажгли в приднестровской Рыбнице. Местные жители собрались у Вечного огня и зажгли от него лампады со свечами.