МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У Главного храма ВС РФ зажгли 1 418 свечей ко Дню памяти и скорби

Также военнослужащие выстроились по периметру числа 1 418 - столько дней длилась Великая Отечественная война.
Анастасия Бобылева 2025-06-22 00:15:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

У стен Главного храма ВС РФ прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби, который наступит 22 июня. Участники зажгли 1 418 свечей на территории музейного комплекса «Дорога памяти».

В рамках акции военнослужащие с лампадами в руках выстроились особым образом, образуя число 1 418 - именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Также они установили свечи по периметру музейного комплекса.

Ранее свечи памяти зажгли в приднестровской Рыбнице. Местные жители собрались у Вечного огня и зажгли от него лампады со свечами.

prevnext
1 / 9
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#день памяти и скорби #Великая Отечественная война #Главный храм ВС РФ #«Свеча памяти»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 