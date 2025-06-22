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Ушаков: конкретики по встрече Путина и Трампа нет

Ни российская, ни американская стороны не планируют визитов президентов.
Марина Крижановская 2025-06-22 02:57:39
© Фото: White House, Flickr.com, Global Look Press

Конкретных решений о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в настоящее время не планируется визит Трампа в нашу страну или же поездка Путина в Соединенные Штаты.

«Пока нет», - заявил ТАСС Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом помощник Путина отметил, что также не известно, будет ли организовываться встреча лидеров РФ и США на нейтральной территории, в какой-то третьей стране.

«Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает», - добавил он.

Спекуляции по поводу возможной встречи двух мировых лидеров ведутся долгое время. Неоднократно этот вопрос затрагивался во время их телефонных переговоров. 19 мая Ушаков сообщал, что Путин и Трамп пока не определили сроки личной встречи. При этом западные СМИ данное возможное событие представляют как сценарий, из-за которого украинские чиновники теряют сон.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #встреча #Юрий Ушаков
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