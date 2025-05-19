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Ушаков заявил, что Путин и Трамп пока не определили сроки личной встречи

По словам Юрия Ушакова, встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена.
Сергей Лебедев 2025-05-19 21:46:57
© Фото: Пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп намерены в будущем провести личную встречу, но пока еще не условились о месте и конкретных сроках. Об этом заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

«Но для этого нужно создать необходимые предпосылки. Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена», - отметил он.

Напомним, ранее Юрий Ушаков уже подчеркивал, что Россия и Соединенных Штаты движутся к двусторонней встрече Владимира Путин и Дональда Трампа.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что лидеры двух государств рано или поздно встретятся лично. 

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