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Военные инженеры разминировали с помощью дронов подход к позициям ВСУ

На опубликованных кадрах - уничтожение мин ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью дронов, а также накладных зарядов и щупов.
2025-06-21 06:35:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Восток» разминировали подходы к укрепленным позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Для ликвидации минно-взрывных заграждений специалисты использовали беспилотники с системами сброса, а также накладные заряды и саперные щупы. Оператор БПЛА провел детальный анализ местности, в том числе дорожного полотна и прилегающей территории, чтобы выявить замаскированные мины. Одну из таких мин на дороге удалось обнаружить и уничтожить.

На военнослужащих инженерно-саперных подразделений возлагается особая ответственность, поскольку от качества их работы зависит успешность продвижения штурмовых и танковых групп. Каждый специалист осознает значимость своей работы и, несмотря на огневое воздействие со стороны противника, регулярно проводит проверку маршрутов и дорог, ведущих к позициям.

Ранее российские саперы обезвредили минно-взрывные заграждения ВСУ у Селидово. Они уничтожили мины ТМ-62 и КПТМ-3.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны России #Саперы #разминирование #МО РФ #Южно-Донецкое направление
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