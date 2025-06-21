Военные инженеры разминировали с помощью дронов подход к позициям ВСУ

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Восток» разминировали подходы к укрепленным позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Для ликвидации минно-взрывных заграждений специалисты использовали беспилотники с системами сброса, а также накладные заряды и саперные щупы. Оператор БПЛА провел детальный анализ местности, в том числе дорожного полотна и прилегающей территории, чтобы выявить замаскированные мины. Одну из таких мин на дороге удалось обнаружить и уничтожить.

На военнослужащих инженерно-саперных подразделений возлагается особая ответственность, поскольку от качества их работы зависит успешность продвижения штурмовых и танковых групп. Каждый специалист осознает значимость своей работы и, несмотря на огневое воздействие со стороны противника, регулярно проводит проверку маршрутов и дорог, ведущих к позициям.

Ранее российские саперы обезвредили минно-взрывные заграждения ВСУ у Селидово. Они уничтожили мины ТМ-62 и КПТМ-3.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.