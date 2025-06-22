Нетаньяху заявил, что сдержал обещание уничтожить ядерные объекты Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сдержал свое обещание уничтожить ядерные объекты Ирана. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к гражданам страны.

«Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено», - сказал он.

Нетаньяху уточнил, что при координации ЦАХАЛ и Армии США, Вашингтон атаковал три объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, ядерная программа Ирана якобы угрожала существованию Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. По его словам, самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на Фордо.