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Нетаньяху заявил, что сдержал обещание уничтожить ядерные объекты Ирана

Премьер-министр Израиля отметил, что удары наносились в координации с США.
Глеб Владовский 2025-06-22 06:20:29
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сдержал свое обещание уничтожить ядерные объекты Ирана. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к гражданам страны.

«Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено», - сказал он.

Нетаньяху уточнил, что при координации ЦАХАЛ и Армии США, Вашингтон атаковал три объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, ядерная программа Ирана якобы угрожала существованию Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.  По его словам, самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на Фордо.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху #ядерные объекты
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