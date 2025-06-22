Эксперт: иранская Kheibar Shekan похуже ракет РФ, но лучше американских

Новая иранская ракета Kheibar Shekan является чем-то средним между российскими и американскими ракетами. Об этом рассказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в беседе с 360.ru.

«Этот тип ракет является многозарядным, боеголовка имеет огромную разрушительную силу, как и сама ракета», - отметил специалист.

Он отметил, что Kheibar Shekan может уклоняться от систем противовоздушной обороны противника, но ее главной особенностью является способность управляться вплоть до поражения цели.

По мнению Михайлова, в Израиле есть переживания по поводу этой ракеты, поскольку ранее только шли подозрения о таком типе ракет, но сейчас ее видят в реальности. Специалист также рассказал, что полных характеристик Kheibar Shekan пока нет, однако уже можно сказать, что они уступают российскому вооружению. Михайлов добавил, что у американцев дела со сверхскоростными ракетами обстоят не так хорошо, но пока не хватает данных, чтобы полноценно их сравнить.

«В этом плане иранцы продемонстрировали нечто среднее между российскими и американскими ракетами», - отметил специалист.

Ранее Иран впервые применил тяжелую баллистическую ракету «Саджил». Это произошло в ходе 12 этапа операции «Правдивое обещание» против Израиля.