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Иран впервые запустил тяжелую баллистическую ракету «Саджил»

Ее применили в ходе двенадцатого этапа операции «Правдивое обещание».
Сергей Лебедев 2025-06-19 05:15:33
© Фото: Bashar Taleb, Keystone Press Agency, Globallookpress

Иран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджил». Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, пишет 360.ru.

В КСИР отметили, что ракету большой дальности применили в ходе двенадцатого этапа операции «Правдивое обещание 3».

Накануне иранские военные заявили о том, что полностью контролируют небо над Израилем. Ракеты «Фаттах» успешно преодолели ПВО еврейского государства.

Позже президент США Дональд Трамп выступил с «последним ультиматумом» Ирану. По его словам, терпение Белого дома уже на исходе.

#ракета #Израиль #Иран #ксир #Саджил
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