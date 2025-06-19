Иран впервые запустил тяжелую баллистическую ракету «Саджил»

Иран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджил». Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, пишет 360.ru.

В КСИР отметили, что ракету большой дальности применили в ходе двенадцатого этапа операции «Правдивое обещание 3».

Накануне иранские военные заявили о том, что полностью контролируют небо над Израилем. Ракеты «Фаттах» успешно преодолели ПВО еврейского государства.

Позже президент США Дональд Трамп выступил с «последним ультиматумом» Ирану. По его словам, терпение Белого дома уже на исходе.