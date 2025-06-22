Нарышкин рассекретил имя российского разведчика-нелегала

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассекретил имя еще одного российского разведчика-нелегала. Об этом руководитель ведомства рассказал в эфире телеканала НТВ.

«Его имя - Сергей Юрьевич Черепанов. Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги», - сказал Нарышкин.

При этом глава СВР так и не назвал страну, в которой работал Черепанов, отметив лишь то, что обстановка там была сложной, и трудился россиянин в течение 20 лет в особых условиях.

Нелегалами называют разведчиков, которые долгие годы работают за рубежом, выдавая себя за гражданина той страны, куда их отправили. Для этого для сотрудника ведомства разрабатывается подробнейшая легенда.

28 июня секретное управление «С» СВР отметит свой 103-й день рождения.

Ранее Нарышкин рассказал, как ЦРУ шантажировало детьми российских разведчиков Анну и Артема Дульцевых, работавших в Словении и вернувшихся в Россию в результате обмена заключенными.