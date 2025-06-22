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Синоптики пообещали москвичам всего один теплый день на неделе

Уходящий июнь запомнится жителям столицы дождями и холодной погодой.
Константин Денисов 2025-06-22 18:53:40
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с 360.ru рассказал о том, какая погода ждет жителей Москвы на предстоящей неделе.

«В целом получается неделя, за исключением вторника, на один-два градуса ниже нормы», - предупредил Цыганков.

По словам специалиста, ночные температуры на неделе ожидаются в районе +9...+14 градусов, а днем столбики термометров вряд ли поднимутся выше +20.

Исключение составит вторник, когда воздух может прогреться до +23 градусов.

Однако ночь с понедельника на вторник станет самой холодной на неделе: на улице будет не выше +9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о холодах до конца июня.

#Москва #в стране и мире #Погода #синоптики
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