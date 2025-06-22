Вэнс назвал перекрытие Ормузского пролива самоубийством для экономики Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал самоубийством для иранской экономики возможное перекрытие Тегераном Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Я думаю, что для самих иранцев это было бы самоубийством. Я имею в виду, что вся их экономика проходит через Ормузский пролив», - сказал Вэнс.

Американский политик отметил, что не видит в этой инициативе Ирана никакого смысла.

Ранее парламент Ирана проголосовал за блокировку Ормузского пролива. В свою очередь, йеменские хуситы обещали перекрыть пролив между Аденским заливом и Красным морем.

Востоковед Юрий Зинин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о последствиях таких действий для мировой экономики.