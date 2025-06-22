МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вэнс назвал перекрытие Ормузского пролива самоубийством для экономики Ирана

Парламент исламской республики уже проголосовал за блокировку торгового морского пути.
Константин Денисов 2025-06-22 18:36:28
© Фото: Kenny Holston - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал самоубийством для иранской экономики возможное перекрытие Тегераном Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Я думаю, что для самих иранцев это было бы самоубийством. Я имею в виду, что вся их экономика проходит через Ормузский пролив», - сказал Вэнс.

Американский политик отметил, что не видит в этой инициативе Ирана никакого смысла.

Ранее парламент Ирана проголосовал за блокировку Ормузского пролива. В свою очередь, йеменские хуситы обещали перекрыть пролив между Аденским заливом и Красным морем.

Востоковед Юрий Зинин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о последствиях таких действий для мировой экономики.

#в стране и мире #сша #Иран #Йемен #Хуситы #джей ди вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 