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Востоковед рассказал о последствиях блокировки Ираном и Йеменом морских проливов

Иранский парламент уже проголосовал за ограничение движения по Ормузсскому проливу.
Константин Денисов 2025-06-22 17:20:30
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о последствиях блокировки Ираном Ормузсского пролива, а Йеменом - пролива между Аденским заливом и Красным морем.

«Последствия, конечно, неприятные, поскольку известно, что проходит очень большой объем нефтепродуктов, нефти и газа через этот пролив, где-то приводит цифры до 20 % мирового объема. Это очень большая цифра», - отметил Зинин.

В то же время, по его словам, пострадают и сами инициаторы идеи, поскольку данными путями идут как иранская, так и арабская продукция.

Также политолог предположил, что принятое решение направлено на Китай, который является крупнейшим импортером нефти и газа в этом регионе. Таким образом, иранцы и хуситы хотят обратить внимание Пекина на действия США.

Еще одним последствием блокировки морских путей по, словам Зинина, станет повышение цен на нефть до $100 за баррель.

Напомним, 22 июня американский лидер Дональд Трамп заявил об атаке по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан. Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с этими атаками.

#Китай #сша #Иран #Йемен #Хуситы #наш эксклюзив
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