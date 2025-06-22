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Путин поддержал идею обязательного экзамена по истории для гуманитариев

Глава государства вспомнил, что и сам сдавал этот предмет.
Константин Денисов 2025-06-22 16:40:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать экзамен по истории обязательным для поступающих в гуманитарные ВУЗы. Об этом глава государства сказал на встрече с редакторами нового учебника по этой дисциплине.

«Я сдавал историю, когда поступал в университет», - вспомнил Путин.

Кроме того, российский лидер поделился своими впечатлениями от некоторых других учебников, в которых он увидел все, кроме правды.

Также Путин вспомнил, что в 90-е годы многие учебники по истории издавались за счет иностранных грантов. Глава государства предложил создать единую систему преподавания истории дошколятам, ученикам начальных классов и средней школы.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский предложил дополнить учебники истории новыми подвигами героев СВО.

#история #образование #Владимир Путин #новые учебники
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