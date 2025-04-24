Мединский предложил дополнить учебники истории новыми подвигами героев СВО

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил дополнит ь новое издание учебников истории России сведениями о последних подвигах героев СВО, совершенных в 2024 и 2025 годах.

«Мы готовим очередное издание единого госучебника по истории для 11-го класса. Мне кажется, что последнюю главу учебника надо было бы доработать. Возможно, обновить пантеон героев СВО , который мы тогда писали еще в июне 23-го года», – сказал Мединский на пресс-конференции.

Мединский поручил проработать этот вопрос с членом правления Союза писателей России Олегом Роем.

Тот, в свою очередь, заявил, что Союз может собрать сведения не только о таких подвигах, но и о тех, которые были совершены в Великую Отечественную войну, в затем были повторены на СВО.

В пример Рой привел два подвига Александра Матросова.