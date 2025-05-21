Россиянам назвали самые опасные страны для отпуска

Туроператоры назвали россиянам самые опасные страны для отдыха. Тройку лидеров составили Египет, Турция и Таиланд. Как сообщает aif.ru, именно во время путешествий туда российские туристы чаще всего обращаются по страховым случаям.

Как пояснил представитель одного из турагентств, в таком списке нет ничего странного, поскольку именно эти направления являются самыми популярными и массовыми у россиян.

Также в список попал Непал как одно из мест для горного отдыха.

Большинство обращений за помощью связано, как правило, с экстремальным отдыхом - плаванием с акулами, погружением на батискафе и так далее.

Также в агентстве предупредили россиян о том, что если они не хотят иметь проблем с компенсацией при наступлении страхового случая, то стандартную страховку лучше расширять, а страховщика - информировать об экстремальном отдыхе.

Ранее в АТОР заявили о падении цен на билеты в популярные у туристов страны.